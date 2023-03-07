محافظ قنا يجرى حركة تنقلات لرؤساء المراكز

أصدر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، قرارا بحركة تنقلات بين رؤساء المراكز والمدن.

ونص القرار الذي حصلت “الدستور”، على نسخة منه، نقل قدري كامل حمدتو، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ونقل أشرف أنور أمين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

كما نص القرار على نقل عبد اللاه أحمد خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، ونقل سيد تمساح محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

كما نص القرار على ياسر أحمد محمد حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، ونقل جمال عثمان علي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.