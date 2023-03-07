الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

وجبات طعام.. آيادي الخير تمتد لعابري السبيل يوم النصف من شعبان

وجبات الاطعام
وجبات الاطعام

تشابكت الأيدي في حب الخير للتقرب الى الله بحملات إطعام خاصة في يوم النصف من شعبان لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.

أطباق بيضاء تراصت جنبا إلى جنب لتقديم وجبة تتكون من بروتين وحلو وخلوى الأطفال أيضا، توزع على عابري السبيل.

يقول محمد نادر، أحد المتطوعين،: حرصنا أن يكون لنا مشاركة إيجابية في يوم النصف من شعبان بوجبات الطعام.

وتابع: فريق الخير تجمع منذ عام ونصف بهدف ادخال البهجة والسرور على البسطاء ومساعدتهم بكل ما نستطيع لاعانتهم وتخفيف المشقة.

وواصل،" قصدنا ان يكون لنا اثر طيب وايجابي لتكثيف أعمال الخير قبل حلول شهر رمضان واختصصنا حملات الاطعام بعابري السبيل و جالسي الطريق والشوارع لتتحد الأيدي، مؤكدا أن مساعدات البسطاء بتجهيز شنط من السلع الغذائية والتموينية أيضا، ونستهدف تجميع 500 شنطه تكفي 500 أسره متوسطة يكون مقصدها المناطق الاكثر احتياجا على أطراف عروس المتوسط في قري العوايد خورشيد، القلعة، ابو خروف، المراغي، وغيرها.

واوضح أن فريق الخير يعمل طوال العام في ذات المناطق بتجهيز معارض للملابس، قوافل طبية، ومساعدات علاجية، شنط غذائية، معلقا: "لابد من استمرار أعمال الخير مهما زادت مشقة الحياة".

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أعمال الخير وجبات الاطعام وجبات الخير الاسر البسيطة المناطق الأكثر احتياجا عابري السبيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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