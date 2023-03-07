الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر معالم الحركة العلمية في الأندلس

خلال افتتاح رئيس
خلال افتتاح رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الشرقية "معالم الحركة"

يفتتح فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور سعيد الهلالي، عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق، بعد قليل؛ المؤتمر الدولي السابع الذي تنظمه كلية اللغة العربية بالزقازيق، تحت عنوان «معالم الحركة العلمية في الأندلس ودورها في النهضة الأوروبية».

 وذلك  بالتعاون مع كليتي الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديدامون، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز أصالة الثقافة العربية والإسلامية وتأكيد أثرها الإيجابي في الحياة المعاصرة، والوقوف على قيمة الفكر الإسلامي والعربي في إثراء ميادين الثقافة المتعددة وأثرها في الرقي العقلي الحضاري، والكشف عن كنوز النتاج العلمي والفكري في الأندلس وتأثيره في ميادين النهضة الأوروبية منذ عصر النهضة حتى الآن. 

 وكذلك إبراز معالم الحركة العلمية الأندلسية في الدراسات الأدبية والبلاغية والنقدية واللغوية والتاريخية والفلسفية التشريعية، وشحذ همم الباحثين؛ للكشف عن أصول الثقافة العربية والإسلامية وأثرها في ميادين الفكر الإنساني؛ ليزدادوا اعتزازًا بأصولهم وهويتهم وحضارتهم، والرد على المشككين في ثوابت الفكر الإسلامي وعلوم العربية ودورها في إثراء الثقافة العالمية.

- أبرز محاور المؤتمر

ويتضمن المؤتمر الدولي السابع عدة محاور تتمثل في:

  • المحور الأول: معالم الحركة العلمية في الدراسات الأدبية والبلاغية والنقدية.
  • المحور الثاني: معالم الحركة العلمية في الدراسات النحوية واللغوية.
  • المحور الثالث: معالم الحركة العلمية في الدراسات التاريخية والإنسانية والسيرة النبوية.
  • المحور الرابع: معالم الحركة العلمية في الدراسات الفقهية والأصولية.
  • المحور الخامس: معالم الحركة العلمية في ميدان التفسير وعلوم القرآن.
  • المحور السادس: معالم الحركة العلمية في ميدان السنة النبوية الشريفة وعلومها.
  • المحور السابع: معالم الحركة العلمية في ميدان العقيدة والفلسفة.

ويحضر المؤتمر عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر، إضافة إلى مشاركين من جهات متعددة.

رئيس جامعة الأزهر محافظ الشرقية مؤتمر معالم الحركة العلمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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