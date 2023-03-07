الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهمين 4 أيام لإدارتهم صفحة للنصب على المواطنين بالدجل بالإسكندرية

حبس
حبس

أمرت نيابة العطارين في الإسكندرية، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالنصب علي المواطنين والاستيلاء على اموالهم بزعم أنهم لهم القدرة علي السحر والشعوذة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الهواتف المحمول لفحصها والأدوات المستخدمة.

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد برصد صفحة على "فيسبوك"، والتى يُبدى من خلالها المُعلنون قدرتهم على القيام بأعمال السحر والدجل مقابل مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد وضبط ، ممارس أعمال الدجل والشعوذة، وآخر "معاون له"، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطهما الإجرامى" الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة  مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

نيابة العطارين الإسكندرية السحر والشعوذة الأدوات المستخدمة الهواتف المحمول

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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