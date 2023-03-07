تعاون مصري مع المبادرة العالمية للمناخ في البترول والغاز

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول، علي هامش مشاركته في مؤتمر سيراويك الدولى للطاقة بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة، مع الدكتورة براتيما رانجاراجان، الرئيس التنفيذي لمبادرة المناخ فى مجال البترول والغاز (الاستثمار فى المناخ) OGCI Oil & Gas Climate Initiative، سبل الاستفادة من أنشطة المبادرة الجارية في العمل المناخي بما في ذلك أنشطة كفاءة الطاقة وإزالة الكربون من الغاز الطبيعي وخفض انبعاثات غاز الميثان.

تعاون مصري مع المبادرة العالمية للمناخ فى البترول والغاز

وأعربت الرئيس التنفيذي للمبادرة عن استعدادها للتعاون ونقل تلك التقنيات الجديدة إلى مصر.

ورحب الوزير بالأنشطة التي تقدمها المبادرة لدعم صناعة البترول والغاز، وأشار إلى الترتيب لعقد اجتماع بين مسئولي المبادرة والمختصين بالقطاع لمناقشة الجوانب الفنية والوقوف على كيفية الاستفادة المُثلى من هذه التقنيات.

كان قد عقد الملا عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الأمريكيين ورؤساء كبريات الشركات العالمية، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر سيراويك الدولى للطاقة بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة، وتناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال إنتاج البترول والغاز الطبيعى وزيادة الاستثمارات التي يتم ضخها في مصر في ظل الأسعار العالمية المرتفعة الى جانب التنسيق والتعاون لتحقيق استفادة مصر من الخبرات العالمية والتكنولوجيات الداعمة لعمليات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية.