الكشف على 1979 مريضًا ضمن قافلة علاجية بقرية «ميت أبوخالد» بالدقهلية

قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتور شريف مكين، إنه جرى توقيع الكشف على 1979 حالة ضمن القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بقرية ميت أبوخالد في مركز ميت غمر، وشملت مختلف التخصصات، وتم صرف العلاج اللازم للمرضى بالمجان.

وأضاف مكين، في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء 331 تحليلًا مختلفًا للمرضى، فضلًا عن فحوصات لـ135 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 99 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 24 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة.

وأكد وكيل الوزارة حرص المديرية على توعية المواطنين، حيث أقيمت على هامش القافلة 39 ندوة تثقيفية و165 حالة استبيان، موضحًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة.