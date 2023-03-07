الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| استقالة رئيس وزراء قطر وتوقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

تناولت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المتنوعة في مختلف المجالات، ولذلك ترصد «الدستور» لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

استقالة رئيس وزراء قطر.. ومحمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلفًا له

قرر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، تعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيسًا لمجلس الوزراء، وذلك بعد قبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية، وكان سعر صرف الدولار قد شهد الشهر الماضي تحركًا كبيرًا مقابل الجنيه المصري بقيمة. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

مصرع 6 جنود غرقًا خلال فرارهم من متظاهرين في جنوب البيرو

لقي ستّة عسكريين حتفهم غرقًا في نهر في جنوب البيرو أثناء محاولتهم الفرار من متظاهرين مناهضين للحكومة كانوا يهدّدونهم، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع، الإثنين، وقالت الوزارة، في بيان، إنّ العسكريين الستّة غرقوا الأحد في المياه الجليدية، وتمّ العثور.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والترجي في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

 

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة صعبة للغاية، مساء اليوم الثلاثاء، عندما يلتقي مع نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية بحضور عشرة آلاف مشجع، في الجولة الرابعة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة بالمحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة بأنحاء المحافظات، ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد أن تكون حالة الطقس الأيام المقبلة مائلًا للدفء.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أخبار الظهيرة استقالة رئيس وزراء قطر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقرار أسعار صرف الدولار جنوب البيرو مباراة الزمالك والترجي توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة

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وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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