محافظ الشرقية: نسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا السكان، وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيدًا بمبادرات وزارة الصحة والتي تستهدف توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والإنتاج وتنمية المجتمع.

من جانبه، أشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أنه تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 34 ألفًا و414 سيدة، وذلك على مدار يومين من انطلاق الحملة التنشيطية؛ وتحت شعار «حقك تنظمي» والتي بدأت يوم 5 مارس وتستمر حتى 8 مارس 2023 بمراكز (أولاد صقر، الزقازيق، منيا القمح، الحسينية، أبو كبير، فاقوس، منشأة أبو عمر، القنايات، كفر صقر" بجانب تقديم وسائل تنظيم الأسرة لـ ٢١٩٥٦ سيدة، وكذلك خدمات متابعة الحمل وفحص بالسونار والكشف على النساء بمعرفة الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد ومقدمي الخدمة المدربين على أعمال الحملة لتحقيق المستهدف منها، ولضمان وصول الخدمة للمناطق النائية والعشوائية والقرى بجميع أنحاء المحافظة.

وأضاف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة تقدم خدماتها من خلال 266 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي و14 عيادة طبية متنقلة ومشاركة 115 طبيبًا مدربًا و343 ممرضة و531 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، تم تدريبهم على أعمال الحملة وكذلك تفعيل دور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.