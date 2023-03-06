وزير الري: أوروبا بدأت تستعين بالتجربة المصرية لمعالجة نقص المياه

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الدول الأوروبية بدأت تقتنع بالتغيرات المناخية، والتي لم تكن تأخذها على محمل الجدية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أوروبا بدأت تتجه للحلول التي تستخدمها مصر منذ سنوات لمعالجة نقص المياه، ومنها معالجة مياه الصرف والري الحديث، وذلك ببسب ندرة الأمطار والتي يعتمدون عليها في الزراعة.

حماية الشواطئ بسبب التغيرات المناخية

وأشار إلى أن هيئة حماية الشواطئ، تعمل بخطة متكاملة لحماية شواطئ الساحل الشمالي من الشرق للغرب بعدة طرق منها الحماية بمواد خرسانية، وبنظام حماية خاصة تكون غاطسة لتحمي الشواطئ بشكل غير مرئي، وكل هذا نابع عن أعمال بالمليارات.

وأكد أنه تم عمل حماية لقلعة قايتباي بالإسكندرية، وهو شئ يدعوا للفخر، مشيرًا إلى أن أحد المشروعات الهامة والممولة من صندوق المناخ هو حماية الشواطئ من خلال “البوص” وهي مواد صديقة للبيئة، وتم تنفيذه في 5 محافظات ويحمي 69 كيلو على البحر ومنها وقام بزيارته عدد من مسئولي دول العالم لأنهنظام حديث وغير متبع، ومنهم وزيرة التعاون الألمانية.