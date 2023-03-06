الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس عامين لطبيب أسنان شهير بتهمة الإهمال

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنح الجيزة، طبيب أسنان شهير بالحبس عامين وغرامة ٢٠ ألف جنيه، بتهمة الإهمال الطبي الجسيم الذي تسبب في حدوث عاهة مستديمة للمجنى عليها فى القضية رقم ٩٢١٢ لسنة ٢٠٢٢ جنح.

 وكشفت أقوال الشاكية عن "أنها ذهبت تحت وهم ابتسامة هوليوود وخرجت بلا أسنان نهائيًا مع غرغرينا في الفك وتآكل في عظام الفك وامتداد التآكل إلى الجيوب الأنفية، بعدما انخدعت بلقاءاته مع البرامج الطبية فى القنوات الفضائية، وذهبت لعمل تبييض للأسنان السفلى وتجميل لأسنان الفك العلوي مع زراعة ضرسين".

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم كان رأيه طبيًا أنه يجب عمل أسنان الابتسامة كلها، 8 علوية و8 سفلية كعادته مع ضحاياه، وفعل جريمة فى عرف طب الأسنان بتمويت 15 عصبًا سليمًا بحجة عمل الابتسامة.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم فعل بردًا شديدًا جائرًا للأسنان وذلك ثابت فى تقرير اللجنة الثلاثية من أطباء عين شمس، كما أن حشو العصب تم بصورة خاطئة، والنتيجة التهابات شديدة فى «اللثة» و«خراريج» أدت لحدوث «غرغرينا» فى الفك وتآكل عظام الفك حتى وصلت للجيوب الأنفية، وكسر بقية الأسنان أثناء خلع التركيبات.

 

 

محكمة طبيب أسنان شهير الحبس عامين الإهمال الطبي عاهة مستديمة

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وائل لطفي

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