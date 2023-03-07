حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7-3-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة فى المحافظات

انكسار في حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7-3-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات بشكل ملحوظ وتدريجي خلال الساعات القليلة المقبلة، مع وجود فرص لأمطار خفيفة على بعض محافظات الجمهورية خاصة الساحلية، وذلك وفقًا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية والتي حذرت المواطنين من تخفيف الملابس الشتوية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7-3-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

كشفت خرائط مركز التنبؤات والانذار المبكر بالهيئة القومية للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7-3-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات، حيث أكدت انخفاض ملحوظ الحالة الجوية على شمال البلاد وحتى محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأكد خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس دافئًا على شمال الصعيد ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد طقس بارد على أغلب المناطق خلال ساعات الليل.

وكشفت الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية عن وجود شبورة مائية خلال الساعات الأولي من الفجر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة بنسبة حدوث 20%.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 30 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 32 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 36 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.