عطل يضرب موقع «تويتر»

اشتكى الآلاف من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي تويتر، من أنهم غير قادرين على عرض الصور على النظام الأساسى أو فتح الروابط على المنصة فى الوقت الراهن.



ووفقًا لـ downdetector ، تم تقديم ما يقرب من 9000 تقرير يشكو من أن Twitter لا يعمل بشكل صحيح من الساعة 4 مساءً يوم الإثنين (6 مارس)، فيما يتلقى بعض المستخدمين رسالة خطأ عندما يفتحون رابط Twitter ، تقرأ: "لا تتضمن خطة API الحالية الخاصة بك الوصول إلى فتح الصور يرجي زيارة مركز المساعدة للحصول على معلومات أكثر".



وحتى الآن لم يعلق تويتر على العطل.