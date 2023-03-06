الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نيابة عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الاحتفال الرسمي لوزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان عقب صلاة مغرب، اليوم الاثنين، 6 مارس 2023، الموافق 14 شعبان 1444 هجريًا بمسجد السيدة نفيسة.

حضر الاحتفال كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الدكتور محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من كبار علماء الدين والأجهزة التنفيذية.

محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الأوقاف ليلة النصف من شعبان صلاة مغرب مسجد السيدة نفيسة

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