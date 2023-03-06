نيابة عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الاحتفال الرسمي لوزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان عقب صلاة مغرب، اليوم الاثنين، 6 مارس 2023، الموافق 14 شعبان 1444 هجريًا بمسجد السيدة نفيسة.

حضر الاحتفال كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الدكتور محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من كبار علماء الدين والأجهزة التنفيذية.