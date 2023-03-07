الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-3-2023 وترددات القنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

يستعرض التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-3-2023 وترددات القنوات الناقلة عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث يستعد النادي الأهلي المصري لخوض المباراة المؤجلة بينه وبين فريق المقاولون العرب في تصفيات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب اشتراك الأهلي في دوري الأبطال خلال شهر فبراير الماضي.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-3-2023 وترددات القنوات الناقلة

يبحث قطاع عريض من جمهور كرة القدم عن جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-3-2023 وترددات القنوات الناقلة للاستمتاع بمشاهدتها خلال بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023 في نسخته ال 64 وهى كما يلي:-

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-3-2023 وترددات القنوات الناقلة:

موعد مباراة نادي الأهلي ضد نادي المقاولون العرب في تمام الساعة الخامسة مساء.

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اجتماع تنسيقي لانطلاق أول بطولة جمهورية في الشطرنج لذوي الهمم بالغربية

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وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفى للإعلان عن بطولة كأس العالم للقوة البدنية بالغردقة

جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا

يستعد نادي الزمالك أحد أقطاب كرة القدم المصرية لخوض المباراة التي تجمعه بنادي الترجي التونسي في استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية خلال مباريات تصفية بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث دخل الفريق في معسكر تدريب مغلق للاعبين والجهاز الفني والجهاز الطبي استعدادا للمباراة حيث تجرى المباريات وفقا للجدول التالي:-

موعد مباراة نادي الهلال السوداني ضد كوتون سبورت الكاميروني في تمام الساعة الثانية ظهرا.

موعد مباراة نادي سيمبا التنزاني ضد نادي فيبرس الأوغندي في تمام الساعة السادسة مساا.

موعد مباراة نادي حوريا الغيني ضد نادي الرجاء المغربي في تمام الساعة السادسة مساء.

موعد مباراة نادي المريخ السوداني ضد نادي بلوزداد الجزائري في تمام الساعة الثامنة مساء.

موعد مباراة نادي الزمالك المصري ضد نادي الترجي التونسي في تمام الساعة الثامنة مساء.
 

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اجتماع تنسيقي لانطلاق أول بطولة جمهورية في الشطرنج لذوي الهمم بالغربية

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صن داونز يفتح مدرجاته للجمهور مجانًا لحضور مباراة الأهلى فى دورى الأبطال

 

تردد قناة أون تايم سبورت

يمكن متابعة مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي من خلال شاشة مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية وفقا للإحداثيات التالية:-

تردد قناة ON TIME SPORTS 1

القمر الصناعي : نايل سات.
التردد: 11681.
معامل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.


تردد قناة ON TIME SPORTS 2

القمر الصناعي : نايل سات.
التردد: 12303.
معامل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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