صن داونز يفتح مدرجاته للجمهور مجانًا لحضور مباراة الأهلى فى دورى الأبطال

أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم، فتح باب الحضور للجمهور مجانًا، في مباراة الفريق أمام الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى دورى أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا، فتُقام في تمام الثالثة عصر يوم السبت المقبل 11 مارس، على ملعب الفريق الجنوب إفريقي.

وتُنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا على قناة Bein Sports 4 HD.

ونشر نادي صن داونز بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله، فتح مدرجاته مجانًا لجمهور فريقه، من أجل حضور المباراة المرتقبة أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وطالب نادي صن داونز من المشجعين، الحضور لملعب المباراة في تمام الثانية ظهر يوم السبت، مرتدين قمصانًا صفراء، من أجل مشاهدة المباراة مجانًا ومؤازرة الفريق.

وسقط فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في فخ التعادل أمام ستيلينبوش بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري.

تقدم فريق صن داونز في الدقيقة 77 عن طريق كاسيوس مايلولا، قبل أن يدرك راينرز لاعب ستيلينبوش هدف التعادل في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وتعد المباراة هي الأخيرة لصن داونز قبل مواجهة الأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023.

ويحل الأهلي ضيفا على صن داونز في جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

ويتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ويأتي الهلال السوداني في المركز الثاني بـ6 نقاط، والأهلي يتواجد في المركز الثالث بـ4 نقاط، ويتذيل الترتيب القطن الكاميروني دون نقاط.