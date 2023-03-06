الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اجتماع تنسيقي لانطلاق أول بطولة جمهورية في الشطرنج لذوي الهمم بالغربية

شباب الغربية
شباب الغربية

عقد يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، مساء اليوم الإثنين، اجتماعا تنسيقيا مع محمد خلاف رئيس منطقة الشطرنج بالغربية الإعداد لأول بطولة الجمهورية للشطرنج لذوي الهمم، المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 20 من مارس الجاري، بحضور الدكتور عبده أبوطالب وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد شعيب نائب رئيس اتحاد منطقة الغربية للشطرنج، والدكتور محمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب، وولاء حشيش مدير المكتب الفني، والدكتورة ايمان أنيس مدير العلاقات العامة والإعلام، ويعد ذلك هو الحدث الأول في تاريخ الاتحاد المصري للشطرنج منذ نشأته عام ١٨٩٤.

يذكر أن البطولة يشارك بها ١٠٠ لاعب ولاعبة من ذوي الهمم، والمشاركة في البطولة مجاني ولكل مشارك بدل انتقال ٥٠ جنيها، كما سيتم عرض لينك التسجيل من خلاله بالبطولة، وسيتم توزيع جوائز مالية قيمة على الفائزين بإجمالي ١٠ جوائز للمراكز الفائزة، المركز الأول قيمتها ١٠٠٠ جنيه وكأس البطولة، المركز الثاني ٩٠٠ جنيه وميدالية فضية، المركز الثالث ٨٠٠ وميدالية برونزية، المركز الرابع ٧٠٠ جنيه، المركز الخامس ٥٠٠ جنيه، المركز السادس ٣٥٠ جنيها، المركز السابع ٢٥٠ جنيها، المركز الثامن ٢٠٠ جنيه، المركز التاسع ١٥٠ جنيها، المركز العاشر ١٠٠ جنيه، تحت إشراف الاتحاد المصري للشطرنج بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية، كما يشارك في التنظيم شباب yly.

كما أن البطولة ستقام بطريق الكورنيش يوم الاثنين الموافق ٢٠ مارس الساعة ١٢ ظهرا وسيكون زمن التفكير لكل لاعب ١٠ دقائق مع إضافة ٥ ثواني في كل نقلة، وعدد الجولات يبلغ ٧ جولات بالنظام السويسري.

كما وجه يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، الامتنان منطقة الغربية للشطرنج على تنظيمها لتلك البطولة.

وقال إن لعبة الشطرنج أكثر الألعاب شهرة حيث سميت بلعبة الأذكياء والنبلاء، ولها فوائد عديدة على الصحة العقلية للشخص، إذ أنها تساعد في تنشيط العقل والذاكرة، وتساعد على زيادة القدرة على التركيز أثناء اللعب فيها لفترات طويلة، فهي تهدئ الأعصاب وتعطي للشخص قدرات ذهنية خارقة.

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الشباب والرياضة بالغربية تعقد اجتماع تنسيقي لأنطلاق أول بطولة جمهورية في الشطرنج لذوي الهمم اجتماع تنسيقي الاتحاد المصرى للشطرنج العلاقات العامة والاعلام بطولة الجمهورية طريق الكورنيش شباب والرياضة شهر

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