اتحاد التعاونيات: القيادات النقابية صاحبة أدوار خالدة فى نجاح أى عمل أهلى

أكد د.أحمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ضرورة التكاتف كما وكيفا بين كافة منظمات المجتمع المدني للارتقاء بمنظومة الخدمات الاستراتيجية للمجتمع ككل وفقًا للتحديات والأحداث المعاصرة، مع الأخذ بالدراسات والنماذج التي تتوافق وآليات تطبيقها حسب التشريعات التي تحكم الدول.

أشار عبدالظاهر إلى أن القيادات النقابية التعاونية صاحبة أدوار خالدة في نجاح أي عمل أهلي، خاصة عندما يعود منتجها على المجتمعات بالنفع والنماء.

جاء ذلك خلال تكريم رئيس الاتحاد العام للتعاونيات لمختار أبوالفتوح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، ونائب رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة كنموذج للعطاء الذي يقدمه التنظيم العمالي.



حضر التكريم المحاسب حسام حنفى مدير عام التعاونيات، وأمين صندوق نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية، والدكتور سيد محروس من وزارة القوى العاملة.

وعقب تكريمه قال أبوالفتوح، إن التخطيط الجيد لتنفيذ معطيات العمل النقابى الذى هو في الأصل تطوعي يعد أصل تحقيق كل مفردات الرخاء والرفاء الاجتماعى الذى تقره تشريعات التنظيم النقابى التى تعتمد الخدمات الصحية والاجتماعية أيقونة لها، مؤكدًا أن التنظيم العمالى يضم ماكينات بشرية عملاقة تقدم منظومة خدمية ذات جودة لعمال مصر الأوفياء الذين هم صلب عمليات الإنتاج الوطني.