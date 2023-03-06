الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

استعلام عن حالة الطلب| تقديم طلب وحدة سكنية الإعلان العاشر

الاسكان
الاسكان

يستعلم الموطنين عن طلبات الحصول على وحدة سكنية من وزارة الاسكان الاجتماعي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين في الاوقات التي يعلن فيها صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب الاستعلام، ومع قرب تسليم وحدة سكنية الإعلان العاشر من الاسكان الاجتماعي زاد البحث عن كيفية عمل استعلام عن حالة الطلب ، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

رابط الاستعلام عن وحدة سكنية الإعلان العاشر 

تقدم للحصول على وحدة سكنية الإعلان العاشر للاسكان الاجتماعي 97040 متقدم في المدن التي بها وحدة سكنية للإعلان العاشر ومنها السادات، بدر، الغردقة، والعاشر من رمضان، ولكي تتمكن من استعلام عن حالة الطلب وحدة سكنية الإعلان العاشر اتبع الخطوات التالية: 

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري https://www.shmff.gov.eg ، ستظهر للمواطن أيقونة «الاستعلام عن حالة الطلب» قم باختيار رقم الإعلان المتقدم فيه المستعلم وهو الاعلان العاشر.

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قم بإدخال  كلمة السر والرقم القومي الخاص بك وقم بكتابة بيانات المتقدم بطلب التخصيص بدقة، ومنها بإدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم والمكون من 14 رقم، ثم تحديد موعد دفع إيصال جدية الحجز، ثم الضغط على كلمة استعلام ، فتظهر لك كافة البيانات المستعلم عنها عن الوحدة المطلوبة.

وسيتم تسليم بـ الإعلان العاشر  نهاية شهر يونيو 2023 المقبل أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

أماكن طرح شقق الإسكان الاعلان العاشر 

حددت وزارة الاسكان اماكن الوحدات بالاعلان العاشر بشقق الاسكان، وبلغ عدد الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم في الإعلان العاشر نحو 19620 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق منها  452 وحدة سكنية للمتقدمين بالإعلان العاشر بمدينة السادات، 525 وحدة بمدينة العاشر من رمضان قبل موعدها بـ 6 أشهر، 5 آلاف وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، 5 آلاف وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، 4440 وحدة سكنية بمدينة السادات، 3500 وحدة سكنية بمدينة بدر، 1680 وحدة بمدينة الغردقة . 

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الإعلان العاشر وزارة الإسكان وحدة سكنية الإسكان الاجتماعى دعم التمويل العقاري

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