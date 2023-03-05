الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد ظهور نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الـ 16

الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي

شقق الاسكان الاجتماعي توفرها الدولة للمواطنين بأسعار مدعومة وبعدة أقساط لمساعدة محدودي الدخل، وكل فترة تعلن وزارة الإسكان عن إعلان جديد يضم عدد من وحدات الاسكان الاجتماعي، وتدرس الوزارة هذه الأيام المتقدمين للحصول على شقق في الاعلان 16 ، على أن يتم إعلان نتيجته خلال الفترة القادمة، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 16. 

نتيجة الاعلان 16 شقق الاسكان 2023

لم تحدد وزارة الاسكان الاجتماعي حتى الآن موعد ظهور نتيجة الاعلان 16، والذي انتهى التقديم فيه في أكتوبر من العام الماضي، ويستطيع المتقدمين للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 16 الدخول عبر الرابط التالي :

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https://cservices.shmff.gov.eg/Complaint لمعرفة نتيجه الاعلان 16،  وبدأت وزارة الإسكان في فرز المتقدمين للاعلان لمعرفة مدى مطابقتهم للشروط المطلوبة على أن يتم اعلان نتيجه الاعلان 16 للإسكان الاجتماعى قريبًا دون تحديد الوزارة موعد محدد، وبعد الدخول على الرابط قم بكتابة الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن، على الفور يظهر للمستعلم المدينة التي تم الحجز بها، والمساحة المخصصة، وكل المعلومات عن المتقدم.

وإن لم تكن قمت بتسجيل بياناتك على بوابة وزارة الاسكان الاجتماعي قم بالدخول عبر الرابط التالي:

https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Account/Register ، ثم اكتب كافة البيانات المطلوبة ومنها الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن، و رقم الموبايل لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن، واكتب كلمة المرور ثم قم  بتأكيد كلمة المرور.

رابط صندوق الاسكان الاجتماعي 2023

يوفر صندوق الاسكان الاجتماعي رابط خاص للمتقدمين للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي، ويمكنك الدخول عليه عبر الرابط التالي https://cservices.shmff.gov.eg/ ، وعند ظهور نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 سوف يرسل صندوق الإسكان الاجتماعي رسائل نصية للحاجزين، تتضمن موقف الحاجزين من مختلف المحافظات، كما يمكن للمواطنين مع الصندوق من خلال أرقام الهاتف المخصصة لخدمة العملاء وهي 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم ٠٩٠٠۷۱۱۱۷ من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحا : 9 مساء طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

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الإسكان الاجتماعى الإعلان 16 شقق الاسكان الاجتماعي نتيجة الاعلان 16 صندوق الاسكان الاجتماعي محمد حمدى زكى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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