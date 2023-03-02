بالرابط والخطوات.. الاستعلام عن شقق صندوق التمويل العقاري

يتساءل المواطنون الراغبون في الحصول على شقق التمويل العقاري عن رابط الاستعلام عن حالة الطلب، حيث أتاحته وزارة الإسكان للمتقدمين بطلبات الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي التي قدمتها الوزارة بمشاركة صندوق التمويل العقاري، في الشهور الأخيرة.

الاستعلام عن شقق صندوق التمويل العقاري

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء نقدم في السطور الأتية رابط الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي وكيفية الاستعلام عن الطلب والخطوات اللازمة لذلك.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

وفي حرص وزارة الإسكان على تسهيل الخدمات على المواطنين مكنتهم من الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها على الإنترنت بالدخول على هذا الرابــــــــــــــط بإدخال الرقم القومي.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

في السياق ذاته، أشارت وزارة الإسكان إلى أنه يمكن للمواطنين الذين تقدموا في وقت سابق بطلبات الحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة صندوق التمويل العقاري، الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي عن طريق موقعها الإلكتروني

وغير القادرين على الاستفسار عن حالة الطلب من خلال الإنترنت، أتاحت لهم الوزارة الاستعلام عن طريق الاتصال بالخط الساخن بالرقم القومي، بالاتصال على الرقم التالي 16781.

خطوات استعلام عن حالة الطلب صندوق التمويل

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الدخول على رابط وتسجيل الدخول للاستعلام عن حالة الطلب باتباع الخطوات الآتية:

الدخول على هذا الرابط.

اختيار أيقونة نتائج الفرز والتظلمات.

كتابة الرقم القومي لصاحب الطلب.

الضغط على أيقونة نتيجة الفرز.

اختيار رقم الإعلان المتقدم فيه المستعلم عن وحدات الإسكان.

كتابة بيانات المتقدم بطلب تخصيص بدقة.

كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم والمكون من 14 رقم.

تحديد موعد دفع إيصال جدية الحجز.

اضغط على كلمة استعلام.

وأخيرًا ستظهر كافة البيانات المستعلم عنها عن الوحدة المطلوبة.

تسجيل الدخول على موقع التمويل العقاري للاستعلام عن حالة الطلب

وتستطيع الراغبين في الاستعلام عن حالة الطالب من خلال الدخول على موقع التمويل العقاري و تسجيل الدخول وذلك باتباع الآتي:

الدخول على هذا الرابط.

كتابة الاسم كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.

تسجيل الرقم القومي.

كتابة رقم التليفون المحمول.

كتابة كلمة المرور، والتأكيد عليها.

اختر النوع: ذكر/ أنثى.

اختر الحالة الاجتماعية.

اضغط على قبول الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة تسجيل.