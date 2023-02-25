السبت 25 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

صندوق التمويل العقاري
صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

يرتفع معدل البحث عن رابط صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي مع توفير الدولة العديد من الإسكان الاجتماعي لذا يبحث العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول عليها عن حالة الطلب الذي تقدموا به من خلال بطاقة الرقم القومي.
 

صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

وتيسيرًا على القارئ نوضح خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن حالة الطلب المقدم للشقق من صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي بكل سهولة.
 

تأتي أولى الخطوات بالدخول علي الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري الموجود هنا https://cservices.shmff.gov.eg
 

تظهر بعد ذلك الصفحة الرئيسية للموقع التي تضم عدة أيقونات من بينها مركز خدمة المواطنين ثم الضغط على كلمة طلبات  لتظهر الخدمات 

ثم يتم تسجيل الدخول برقم التليفون وكلمة السر، وكتابة بيانات صاحب الطلب المتقدم للحصول على وحدة سكنية.

وتأتي خطوة تحديد المشروع المتقدم للحصول على شقة.

ثم تسجيل تاريخ تسديد مقدم جدية الحجز وموعد التقديم.

وأخيرا الضغط على كلمة استلام ظهور كافة المعلومات المراد معرفتها.
 

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خدمات موقع صندوق التمويل العقاري:
 

طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية

طلب تعديل من دور إلى دور

طلب رفع استكمال المستندات الأساسية 

طلب تصحيح البيانات 

طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام 

طلب إعادة الاستعلام الميداني 

تقديم إفادة مخالصة سداد القرض

طلب نقل حجز الوحدة بإسم الورثة

طلب تنازل عن إعلان سابق

طلب تظلم من نتيجة الاستعلام الميداني

طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز قطعة أرض

طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز وحدة سكنية

طلب استرداد مقدم الحجز / المبلغ المسدد بعد التخصيص

تظلم من عدم الانطباق بالإعلانات

طلب تغيير جهة التمويل

 

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