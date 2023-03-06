الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات والغرامة لمتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة متهمين  بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين والشابو بدائرة قسم ثان سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

وتعود أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الهيروين والشابو وترويجه على عملائهما، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 51 لفافة هيروين وكيس شابو كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج الهيروين الشابو المستشار محمد جمال عوض قسم ثان سوهاج

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