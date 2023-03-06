شجون على إسماعيل لـ«الدستور»: والدى جزء لا يتجزأ من فرقة رضا الشعبية

فى إطار سعيها الأصيل إلى إبراز الهوية المصرية فى تنوعها وثرائها الثقافى، أعلنت قناة «الوثائقية» عن إنتاجها فيلم "فرقة رضا"، الذي يتناول تجربة إنشاء فرقة الفنان محمود رضا، بوصفها أول فرقة للرقص والفنون الشعبية في المنطقة العربية، والتي كانت تقدم عروضها على أنغام موسيقى الراحل علي إسماعيل.

وقالت شجون علي إسماعيل، ابنة الموسيقار الراحل علي إسماعيل، إن والدها جزء لا يتجزأ من فرقة رضا الشعبية، وعلى موسيقاه نشأت الفرقة وجابت العالم أجمع، وكان دوره هو تطوير الفلكور، وتمكن من إيصاله للجميع بشكل جديد وفكر جديد.

وتابعت شجون، لـ"الدستور": "والدي أخذ بعضا من ألحان الموسيقار الخالد سيد درويش، واستعان بها في موسيقى أفلام ثلاثية نجيب محفوظ، وبما يناسب الوقت الموجود فيه، والناس قبلت به".

وأضافت: "علي إسماعيل كان عمودا أساسيا في بناء فرقة رضا للفنون الشعبية"، مطالبة الشركة المتحدة بطرح فيلم وثائقي يحمل اسم والدها للحديث عن موسيقاه الخالدة وأعماله الموسيقية الهامة جدًا.

الفيلم الوثائقى لـ«فرقة رضا»

وينتقل الفيلم فى رصده المحطات الأبرز فى رحلة إنشاء الفرقة بين العام والخاص، وبين السياقات الاجتماعية والثقافية والبيئية التى أسهمت فى بزوغ فكرة إنشاء الفرقة، ويبرز التجربة الخاصة للفنان محمود رضا الذي نشأ متأثرا بكثير من العوامل التي أسهمت في تكوين شخصيته الفنية الفريدة؛ كمشاهدة عروض السينما العالمية، والتأثر الشخصى للأخ الكبير "على رضا"، الراقص والمخرج المعروف، الذي أثرى المكتبة الفنية العربية بكثير من الأفلام الاستعراضية التى عرفها المشاهد العربى وعشقها، والتي تأتي على رأسها أفلام "غرام في الكرنك"، و"حرامي الورقة"، و"أجازة نص السنة".

ويستعرض الفيلم مسار رحلة محمود رضا في إنشاء فرقته، بدءا من اهتماماته الرياضية وتعلمه فنون الرقص والباليه، مرورا بجولته رفقة إحدى الفرق الاستعراضية الأرجنتينية التي جابت أنحاء أوروبا، ولقائه الأديب يحيى حقي الذي أتاح له مشاركة الفنانة نعيمة عاكف في تقديم أوبريت «يا ليل يا عين»، من تأليف زكريا الحجاوي، وإخراج زكي طليمات، ثم إنشاء الفرقة بجهد خاص ومساندة أسرية.