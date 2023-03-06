الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رصف طريق منشأة خشبة بالقوصية في أسيوط

رصف طرق
رصف طرق

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري استكمال خطة الرصف بمركز القوصية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 - 2023 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم في النقل والانتقال تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030م.


وأوضح اللواء عصام سعد إلى إنه جاري رصف طريق منشأة خشبة – التتالية بطول 4.8 كم مشددا على ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة والتي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذها وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية.


وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع وفقاً للمواعيد المحددة مسبقاً وطبقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.


وأشار محافظ أسيوط الى اعمال الرصف تتم تحت اشراف اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وتتمثل في إعادة رصف طريق منشأة خشبة وحتى التتالية بطول 4.8 كم وذلك ضمن خطة اعادة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 / 2023 وهو طريق يخدم ويربط قرى منشاة خشبة - التتالية - عرب التتالية وذلك بعد التأكد من عدم وجود أية أعمال توصيل مرافق على الطريق ، مؤكدًا إنه تم إدراج الطريق ضمن خطة الرصف لتحقيق التكامل في الخطط حيث يربط بين الطرق الرئيسية لتكوين شبكات طرق بالقرى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الفرص الاستثمارية المختلفة بشتى المجالات في إطار سعي الدولة لتوفير وتحسين أكبر قدر من الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم في حياتهم اليومية لافتًا إلى متابعته للأعمال بناءاً على تعليمات محافظ أسيوط للتأكد من مراعاة شروط ومواصفات الجودة لأعمال الرصف للتكامل مع الأهداف الموضوعة للتنمية.

خلال رصف طريق منشأة خشبة بالقوصية في أسيوط

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الخدمات المقدمة للمواطنين الخطة الاستثمارية للعام المالي الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تحسين مستوى الخدمات خطط التنمية المستدامة للاشتراطات والمواصفات مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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