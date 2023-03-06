نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد باجتهاد العلماء في مجال التراث

أشاد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، بجهود العلماء في مجال التراث، وقال خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية، الذي عقد برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، تحت عنوان «النتاج العلميّ التراثيّ والمعاصر في مرايا الباحثين» بمشاركة كليات علوم القرآن الكريم بطنطا، وأصول الدين والدعوة بطنطا والزقازيق والمنصورة، إن انعقاد هذا المؤتمر الدولي يعد امتدادًا وانعكاسًا لاهتمام القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعلم والعلماء، انطلاقًا من أن العلم والبحث العلمي هما القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة، ويؤكد على وسطية الأزهر الشريف واعتداله محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، أن انعقاد هذا المؤتمر بمشاركة أربع كليات يترتب عليه فائدة أتمّ وأعمّ، خاصة وأننا إذا نظرنا إلى تراثنا وجدنا فيه الكثير والكثير، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر يبرهن على أن هناك اهتمامًا وعناية بالتراث الإسلامي وتنقيبًا عما تركه أسلافنا.

كما أشاد نائب رئيس جامعة الأزهر بمحافظة المنوفية، تلك المحافظة العريقة التي خرَّجت رؤساء الجمهورية، والعشرات من الوزراء، إضافة إلى أن ثمانية من مشايخ الأزهر الشريف، ودعا للمؤتمر بالتوفيق والنجاح، وأن يخرج بتوصيات علمية عملية مفيدة تسهم في خدمة التراث والحفاظ عليه، والاستفادة منه في شتى المجالات العلمية.

في سياق آخر، تنظم كلية اللغة العربية بالزقازيق بالتعاون مع كليتي: الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديدامون، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق غدا الثلاثاء 7 مارس 2023، المؤتمر الدولي السابع، معالم الحركة العلمية في الأندلس ودورها في النهضة الأوروبية، وتستمر أعماله حتى التاسع من مارس 2023.