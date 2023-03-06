الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد باجتهاد العلماء في مجال التراث

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد باجتهاد العلماء في مجال التراث

أشاد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، بجهود العلماء في مجال التراث، وقال خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية، الذي عقد برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة،  والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، تحت عنوان «النتاج العلميّ التراثيّ والمعاصر في مرايا الباحثين» بمشاركة كليات علوم القرآن الكريم بطنطا، وأصول الدين والدعوة بطنطا والزقازيق والمنصورة، إن انعقاد هذا المؤتمر الدولي يعد امتدادًا وانعكاسًا لاهتمام القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعلم والعلماء، انطلاقًا من أن العلم والبحث العلمي هما القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة، ويؤكد على وسطية الأزهر الشريف واعتداله محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأوضح  نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، أن انعقاد هذا المؤتمر بمشاركة أربع كليات يترتب عليه فائدة أتمّ وأعمّ، خاصة وأننا إذا نظرنا إلى تراثنا وجدنا فيه الكثير والكثير، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر يبرهن على أن هناك اهتمامًا وعناية بالتراث الإسلامي وتنقيبًا عما تركه أسلافنا.

كما أشاد نائب رئيس جامعة الأزهر بمحافظة المنوفية، تلك المحافظة العريقة التي خرَّجت رؤساء الجمهورية، والعشرات من  الوزراء، إضافة إلى أن ثمانية من مشايخ الأزهر الشريف، ودعا للمؤتمر بالتوفيق والنجاح، وأن يخرج بتوصيات علمية عملية مفيدة تسهم في خدمة التراث والحفاظ عليه، والاستفادة منه في شتى المجالات العلمية.

في سياق آخر، تنظم كلية اللغة العربية  بالزقازيق بالتعاون مع كليتي: الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديدامون، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق غدا  الثلاثاء 7 مارس 2023، المؤتمر الدولي السابع، معالم الحركة العلمية في الأندلس ودورها في النهضة الأوروبية، وتستمر أعماله حتى التاسع من مارس 2023.

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد باجتهاد العلماء

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

بقرار من النيابة.. تجميد 6 مليارات جنيه في المحافظ الإلكترونية لـ«هوج بول»

بعد المنطاد.. «البنتاجون» يكشف عن أداة تجسس صينية مبتكرة على أمريكا (فيديو)

44.3 مليار جنيه إجمالي إيرادات المصرية للاتصالات خلال 2022 بنسبة نمو 19%

القضية رقم «8».. آخر التطورات فى نصب عصابة «هوج بول» على آلاف المواطنين

«مبروك كسبت جايزة».. حيلة جديدة للنصب الإلكترونى على المواطنين

يابانيون وصينيون ومغاربة.. التحقيقات تكشف مفاجآت فى واقعة «عصابة هوج بول»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش