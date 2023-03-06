المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم "ص.ا" وتغريمه مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة في القضية المقيدة برقم 26772 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان.

صدر الحكم برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب.

البداية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مزاولة المتهم، عاطل، نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم، وعقب تنفيذ القرار الصادر بتفتيش شخصه ومسكنه ونفاذا لذاك انتقل ضباط الإدارة إلى مكان تواجده بمسكنه عقب تواجده لتسيلم أحد عملائه مواد مخدرة محرزًا كيسا بلاستيكيا، فتم ضبطه وانتزعت القوة الكيس من يده، وتبين أن بداخله أسطوانتين لمخدر الهيروين.