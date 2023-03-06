«إكسترا نيوز» تستعرض أبرز المعلومات حول ملتقى التراث الثقافى

ينظم المجلس الأعلى للثقافة وبالتعاون مع منظمة الإيسسكو ممثلة في قطاع الثقافة والاتصال، ملتقى القاهرة الدولي السابع للتراث الثقافي عير المادي - دورة الدكتور أحمد مرسي تحت عنوان "التراث الثقافي غير المادي في العالم الإسلامي.. المشترك والمتنوع"، والذي تنظمه لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس برئاسة الدكتورة نهلة إمام، وذلك على مدار يومي 8 و9 مارس 2023، وفي إطار ختام الفعاليات الثقافية التي نظمتها جمهورية مصر العربية احتفاء باختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية.

واستعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، أبرز المعلومات حول ملتقى التراث الثقافي، والتي جاءت على النحو التالي:

_بدء ملتقي "القاهرة الدولي للتراث الثقافي غير المادي" 8 مارس الجاري.

_يستمر الملتقي في دورته السابعة لمدة يومين.

_تحمل دورة هذا العام عنوان" التراث الثقافي غير المادي في العالم الإسلامي.. المشترك والمتنوع".

_يصاحب الملتقي عددا من الفعاليات من بينها معرض "للخط العربي".

_تكريم اسم العالم الكبير حارس التراث الثقافي غير المادي الدكتور "أحمد موسي".

_يناقش المشاركون على مدار 10 جلسات بحثية التراث الثقافي غير المادي".