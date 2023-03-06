سيارة تدهس شخصًا أثناء عبوره الطريق بالخليفة

لقي شاب مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة أثناء عبوره الطريق في الخليفة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الحادث؛ تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة هل قتل خطأ أم توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمصرع شاب دهسًا في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى "حسام.أ.ع" في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور ونزيف خارجي.

وبفحص الجثة تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسة الداخلية والخارجية، كما عثر على المتعلقات الشخصية للمجني عليه، إضافة إلى العثور على بطاقة الرقم القومي والهاتف المحمول.

وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.