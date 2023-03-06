الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.. وحدة الصم بـ«الأسقفية» تنظم ورشة عمل للتوعية بأنشطتها

سامي فوزي
سامي فوزي

نظمت وحدة تعليم الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالتعاون مع اللجنة الثقافية والاجتماعية باتحاد طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة ورشة عمل لتوعية الطلاب بنشاطات الوحدة وذلك بمقر الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

استهدفت الورشة توعية الطلاب بفئة الصم وضعاف السمع بالإضافة لتعريفهم بنشاط الوحدة وتعليمهم بعض الإشارات الأساسية تمهيدًا لإعداد كورسات مكثفة للغة الإشارة بمقر وحدة تعليم الصم بمنطقة مصر القديمة.

كما أوفدت الوحدة مدربين أحدهم من المتكلمين والأخر أصم وذلك لتعليم الطلاب بعض الإشارات المصرية ومحادثات التعارف بحضور الدكتورة مارى إسحق مديرة الوحدة للتعريف بأنشطته وحدة الصم، إذ قدمت كلمة تعريفية عن تاريخ الوحدة ونشأتها، كما شاركت مع الطلاب خبرة حياتية عن أسرة كاملة من الصم تعمل داخل الوحدة.

تعمل الوحدة على تأهيل وتعليم الصم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمي والصحي والاجتماعي والاقتصادي، وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهني والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

جدير بالذكر أن وحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982 تحت مظلة الكنيسة الاسقفية وتم إشهارها بالشؤون الاجتماعية برقم 4014 لسنة 1993.

وحدة تعليم الصم لكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الجامعة الأمريكية ورشة عم الصم وضعاف السمع

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