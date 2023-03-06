إحباط 4 محاولات تهريب مخدرات وأسلحة وأجهزة لاسلكي في مطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، من ضبط راكب مصري بحوزته كمية من النقد المصري بزيادة كبيرة عن المصرح به، وراكب مصري آخر بحوزته زجاجات بداخلها سائل الترامادول المخدر ومطواتين، وراكب مصري ثالث بحوزته أسلحة بيضاء وراكب أجنبي من أصل مصري بحوزته عصا حديدية وأجهزة لاسلكي.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب في صالة السفر تم ضبط راكب مصري بحوزته ١٢١ ألف جنيه مصري لقوانين النقد ومكافحة غسل الأموال والتي تمنح الراكب الحق في حوزة مبلغ خمس آلاف جنيه مصري فقط في صالات السفر والوصول كما وجد مع الراكب ١٣ كارت بنكي لبنوك مختلفة، تم الضبط بواسطة مأموري الجمرك و مدير الحركة المشرف على الصالة.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا استوقف أ رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من مأمور الجمرك و رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود أجسام معدنية داخل حقائب الراكب، قام مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف من مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ٣ زجاجات بداخلها سائل عقار الترامادول المخدر و٢ مطواة محظور حيازتهما طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بعد عرض مدير الجمرك على إدارة الحماية المدنية بالمطار، شارك في الضبط مأمور الجمرك.

وحالة أخرى كانت بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ٧ مطواة محظور حيازتها أيضا طبقا لنفس القانون المذكور تم الضبط بواسطة كل مأمور الجمرك و مدير الحركة المشرف على الصالة و مدير الجمرك.

أما الحالة الأخيرة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك حيث استوقف محمد قنديل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل مأمور الجمرك و رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف الدكتور مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ١٥ جهاز اتصال صغير و٤ أجهزة لاسلكي بمشتملاتهم يلزم لحيازتهم تصريح من الأمن العام و عصا حديدية محظور حيازتها طبقا للقانون ٣٩٤ سالف الذكر.

وأمر مدير الادارة الثالثة بتحرير محضري ضبط جمركي رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الاول ورقم ٤٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثالث كما امر الدكتور مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني واخيرا امر الدكتور الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الرابع، وذلك بعد العرض علي الدكتور مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الركاب الأربعة كل الي النيابة المختصة.