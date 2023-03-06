هانى الناظر يكشف تفاصيل إصابة جو بايدن بسرطان الجلد ومدى خطورته

كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، تفاصيل إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسرطان الجلد، والذي أعلن طريق الخطأ خلال إلقائه كلمه بمؤتمر صحفي.

وقال "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن إصابة الرئيس بايدن كانت في منطقة الصدر، مؤكدًا أن هذا النوع من السرطان ليس من الأنواع الخطيرة.

وأضاف هاني الناظر، أن هذا النوع من السرطان يحتاج لسنوات من أجل نموه؛ وبالتالي فهو لا يُمثل خطرًا على الشخص المُصاب؛ ويُسمى بسرطان الخلية القاعدية، ويطال كبار السن، وأصحاب البشرة البيضاء؛ ويتم إزالته بعملية جراحية، موضحًا أن وجود هذا المرض في مصر نادر، وأحد أسباب الإصابة به هو التعرض للشمس.

أعلن طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور يوم 3 مارس الحالي، أن الفحوصات التي أجرها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في شهر فبراير الماضي أكدت أن هناك ورما جلديا تمت إزالته من صدره وكان عبارة عن سرطان خلايا قاعدية، مؤكدًا أن جميع الأنسجة السرطانية تمت إزالتها بنجاح.