الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

دير لاين: سنواجه خطة الإعانات الأمريكية للتكنولوجيا الخضراء

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، إنها مصممة على مواجهة تحديات الإعانات الأمريكية للتكنولوجيات الخضراء وتسريع القانون الذي تم حظره حاليًا بشأن التخلص التدريجي من محركات الاحتراق اعتبارًا من عام 2035.

أضافت أورسولا للصحفيين في ميسبرج بالقرب من برلين:"ناقشنا إجاباتنا:مفاوضات مع الولايات المتحدة حول تفسير القانون، والاستثمارات الخاصة بنا، والعمليات الأسرع".

وقالت إن شركات صناعة السيارات الكهربائية الأوروبية حصلت على مزايا ضريبية أمريكية لكن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى ضمان استفادتها أيضًا في قطاعي البطاريات ومكونات البطاريات ، حيث كانت هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات مع واشنطن.

وتابعت "أن الإجراء التشريعي الأوروبي في غضون أسبوعين سيقترح إطلاق العنان للمساعدات والأموال الأوروبية التي لم تستخدم حتى الآن في التحول الأخضر في الداخل".

أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية مصممة الإعانات الأمريكية التخلص التدريجي ميسبرج

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