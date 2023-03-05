الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الباز: «المرأة المصرية تعيش الآن أزهى عصور التمكين»

الباز
الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على مشاركة السيدة انتصار السيسي في احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".

وقال "الباز" خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن السيدة انتصار السيسي قليلة الظهور في الاحتفالات، إلا أن هذه المشاركة تعني اهتمامها الكبير بملف المرأة، حيث كرمت عددًا من النماذج النسائية الملهمة.

وضع المرأة في عصر الرئيس السيسي أصبح مختلفًا تمامًا

وأضاف الباز: "وضع المرأة في عصر الرئيس السيسي، أصبح مختلفًا تمامًا، وأصبحت تتولى مناصب لم يكن من الممكن أن تتولاها، منها جلوسها على منصة القضاء، وأصبحت تشارك في نهضة البلد بشكل كامل"، مؤكدًا: المرأة المصرية تعيش الآن أزهي عصور التمكين.

وشاركت السيدة انتصار السيسي في احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".

وقالت السيدة انتصار السيسي: "حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية على الاهتمام بمكانة مرأة المصرية وتقدير دورها في المجتمع، حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل، خالص التقدير لكل امرأة حول العالم وخاصة المرأة المصرية وبهذه المناسبة أدعو الشابات المصريات للتمسك بأحلامهن حتى تحقيقها وكل عام وعظيمات مصر بخير".


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