صحة بني سويف: بدء صدور الشهادات الصحية للمقبلين على الزواج (صور)

أعلن د.محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، الأحد، بدء صدور الشهادات الصحية للمقبلين على الزواج ضمن المبادرة الرئاسية بهدف الكشف والاطمئنان علي سلامتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بعد بدء العمل 26 فبراير الماضي.

أضاف يوسف أنه تم تخصيص 8 مراكز لإجراء الفحص على مستوى المحافظة التي تشمل (رعاية الطفل ببني سويف الوحدة الصحية بباروط، المركز الطبى بيا، المركز الطبي بناصر، وحدة قمن العروس الصحية بالواسطى وحدة المماليك الصحية بإهناسيا، الوحدة الصحية بيدهل سمسطا، رعاية طفل الفشن).

أشار وكيل وزارة الصحة إلي أن المبادرة تقدم أيضاً المشورة الطبية والعلاجية والنفسية بمعرفة الفريق الطبي، منها الأمراض المعدية،والفيروس الكبدي B، والفيروس الكبدي C،وفيروس الإيدز (AIDS)، الأمراض الوراثية ومنها الأنيميا المنجلية الثلاسيميا، والأمراض غير السارية ومنها نسبة السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وهناك فحوصات أخري ومنها فصيلة الدم،والعامل ريزوس، ونسبة الهيموجلوبين، وتقدم المشورة الطبية والعلاجية والنفسية عن طريق الفريق الطبي.

بجانب تحويل الحالات الإيجابي للأنيميا المنجلية والثلاسيميا لعيادة أمراض الدم بمستشفي جامعة بني سويف وذلك يوم السبت من كل أسبوع من الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً.

في السياق، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ،باعتباره أحد محاور الاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بالجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم وشكواهم.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده وكيل الوزارة المهندس عماد جنجن.

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