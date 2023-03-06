الإثنين 06 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مارس 2023

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

يتابع المواطنين أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مارس 2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب حيث شهدت الأسعار ارتفاع بقيمة 1000 جنيه منذ بداية شهر مارس الجاري بسبب ارتفاع تكلفة النقل عقب زيادة سعر البنزين خلال الأيام الماضية وتكلفة التشغيل عقب زيادة المازوت.


أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 6 مارس 2023

قفزت أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في الأسواق المصرية من أرض مصانع شركات الإنتاج المصرية للحديد والصلب والتي سبقها عدة ارتفاعات منذ شهر أكتوبر الماضي بسبب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية وإليكم الأسعار وفقا للتحديثات الأخيرة:-

 

سعر طن الحديد اليوم الإثنين 6 مارس

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 29335 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 26850 جنيه.


سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس 26850 جنيه.


سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي للصلب 28500 جنيه.


سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 25500 جنيه.

سعر اليورو اليوم الأحد 5-3-2023 في منتصف التعاملات

اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 5 مارس 2023

 

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 25500 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 25500 جنيه.


سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 27150 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 26500 جنيه.


سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويدي 26500 جنيه.


أسعار طن الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين


متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة أسمنت حلوان 1923 جنيه.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة بني سويف 1860 جنيه.


متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سوبر سيناء 2525 جنيه.

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اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 5 مارس 2023

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تحرك برلمانى لنقل مصانع الأسمنت شرق النيل ببنى سويف

 

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1980 جنيه.


متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1980 جنيه.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة لافارج 1970 جنيه.


متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة قنا 1560 جنيه.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة بورتلاند السويدي 1940 جنيه.


متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العربية للأسمنت 1933 جنيه.

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أسعار مواد البناء سعر الحديد والاسمنت الحديد والأسمنت سعر الحديد شركات إنتاج الحديد شركة عز

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