بتكلفة 14 مليون جنيه.. افتتاح وحدة قسطرة القلب بمستشفى سموحة الجامعى

على مدار الـ8 سنوات الماضية، شهد قطاع الصحة طفرة كبيرة من خلال تجديدات وإصلاحات ومنشآت جديدة، في إطار حرص الدولة المصرية على صحة المواطنين والاهتمام بالبنية التحتية، وشهد عدد من المحافظات والقرى تطورًا كبيرًا في قطاع الصحة، ومن ضمن تلك المحافظات محافظة الإسكندرية.

ضمن المشروعات الضخمة التي شهدتها محافظة الإسكندرية في قطاع الصحة، مشروع تطوير وحدة قسطرة القلب بمستشفى سموحة الجامعي، بمحافظة الإسكندرية، والتي تم تنفيذها في أغسطس 2021، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجمالي تكلفة 14 مليون جنيهًا.

تستوعب وحدة قسطرة القلب بمستشفى سموحة الجامعي، بمحافظة الإسكندرية، 20 سريرًا مُوزعة على ثلاثة أجنحة، طبقًا للقياسات المتعارف عليها، فضلًا عن أربعة أجهزة تنفس صناعي على أحدث طراز، وذلك ضمن أعمال تطوير عديدة لعدد من مستشفيات الإسكندرية والتي تشهد طفرة نوعية في التطوير لتقديم خدمات طبية مميزة للمواطنين.

بالإضافة إلى وحدة بنك الدم العلاجي والتي تتماشى مع طبيعة عملها مع توجهات القيادة السياسية بشأن تغيير مفهوم بنك الدم لحفظ وصرف الدم ومشتقاته إلى وحدة مميزة تقدم خدمات بحثية وعلاجية بما يحقق صالح المرضى متضمنة إدراج مفهوم الطب التجديدي ضمن عمل الوحدة.

تأتي أعمال تطوير وحدة قسطرة القلب بمستشفى سموحة الجامعي، في إطار خطط التطوير الشاملة التي تتبناها جامعة الإسكندرية لتطوير مستشفيات جامعة الإسكندرية، وتقديم خدمة طبية متميزة في شتى التخصصات الطبية الدقيقة وتخفيف الآلام عن كاهل المرضى المترددين على مستشفيات الإسكندرية الجامعية من مختلف محافظات الجمهورية.