الليلة.. جمال عنايت فى «ملعب الفن» على راديو أون سبورت

يحل الإعلامي جمال عنايت ضيفا الليلة مع الكاتب الصحفي مصطفي عمار وبرنامجه ملعب الفن الذي يذاع في الحادية عشرة مساء علي الهواء مباشرة علي راديو أون سبورت إف إم.

يتحدث عنايت عن رحلته مع الإعلام و كيف بدأت رحلته معه وكيف انتقل من بلاط صاحبة الجلالة للشاشة، كما يحكي عن أصعب المواقف و الذكريات التي رافقته طوال رحلته.

كما يكشف العديد من الكواليس و الأسرار عن والده الكاتب الصحفي والمفكر الراحل راجي عنايت وسر عشقه للموسيقي واهتمامه بالكتب و الفنون بشكل عام وحكايات عن الفنان صلاح منصور الذي كان يسكن معهم في نفس العمارة.

"ملعب الفن" يذاع يومي السبت و الأحد من كل أسبوع علي الهواء مباشرة في الحادية عشرة مساء ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفي عمار.