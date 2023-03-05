الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. جمال عنايت فى «ملعب الفن» على راديو أون سبورت

جمال عنايت
جمال عنايت

يحل الإعلامي جمال عنايت ضيفا الليلة مع الكاتب الصحفي مصطفي عمار وبرنامجه ملعب الفن الذي يذاع في الحادية عشرة مساء علي الهواء مباشرة علي راديو أون سبورت إف إم.

يتحدث عنايت عن رحلته مع الإعلام و كيف بدأت رحلته معه وكيف انتقل من بلاط صاحبة الجلالة للشاشة، كما يحكي عن أصعب المواقف و الذكريات التي رافقته طوال رحلته.

كما يكشف العديد من الكواليس و الأسرار عن والده الكاتب الصحفي والمفكر الراحل راجي عنايت وسر عشقه للموسيقي واهتمامه بالكتب و الفنون بشكل عام وحكايات عن الفنان صلاح منصور الذي كان يسكن معهم في نفس العمارة.

"ملعب الفن" يذاع يومي السبت و الأحد من كل أسبوع علي الهواء مباشرة في الحادية عشرة مساء ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفي عمار.

أصعب المواقف هواء جلال اون سبورت أون سبورت إف إم مام

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

تغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه فى سب وقذف ممدوح عباس

نقيب الصحفيين: قرار عاجل بالصرف الفورى لمعاش البطالة

مسلسلات رمضان 2023.. طرح البرومو الرسمى لمسلسل «الكبير أوى 7» (فيديو)

مسلسلات رمضان 2023.. أبرز 10 جمل في الإعلان الرسمي لمسلسل «سره الباتع»

خبراء: تعاون مصر والأردن والعراق سيمثل نقلة اقتصادية مهمة فى الشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو