الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

محافظات

محمود زكي: استقبال مرضى سرطان الأطفال بمستشفى جامعة طنطا قريبًا

اجتماع جامعة طنطا
اجتماع جامعة طنطا

قال الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، إنه بموجب اتفاق التعاون المشترك مع مؤسسة سرطان الأطفال 57357 يتم تنفيذ المرحلة النهائية من استلام وتسلم تجهيزات المستشفى إلى جامعة طنطا لإدارتها وتشغيلها وذلك بعد أن تم  اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستمرار توفير الخدمة الصحية للمرضى وضمان وصولها إلى‏ مرضى السرطان من الاطفال بوسط الدلتا بأعلى كفاءة ممكنة، معلنا ان المستشفى تبدأ قريبا  فى استقبال المرضى.

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أضاف رئيس الجامعة أن اليوم يعد المرحلة النهائية لتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتكليف جامعة طنطا بتشغيل مستشفى سرطان الأطفال بفرق العمل التابعة لها وعلاج جميع حالات المرضى موجها الشكر  له على اهتمامه ومتابعته المستمرة لإنهاء الإجراءات لسرعة اعادة تشغيل المستشفى لخدمة المرضى مشيدا بدعم  مؤسسة مستشفى 57357  وتعاونها الكامل مع جامعة طنطا، مؤكداً أن العمل الجماعي وروح الفريق تعد أهم ملامح الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس السيسى.

وأوضح  زكى أن مستشفى طنطا الجامعى لسرطان الأطفال يقدم خدمات متكاملة للمرضى تشخيصية وعلاجية في مكان واحد وخاصة العلاج الاشعاعي والطب النووي والأشعة التشخيصية، وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى بأعلى جودة، فضلا عن الاستعانة بالاستشاريين والمتخصصين في مجالات طب الاطفال والاورام والاشعة التشخيصية والصيدلة الاكلينيكية وغيرها من كلية طب جامعة طنطا ومستشفياتها، موضحا انه قد تم إعداد خطة تنفيذية متكاملة ماليا وإداريا لتشغيل المستشفى الجديد وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى وصرف البروتوكولات العلاجية بنفس الجودة.

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حضر توقيع اتفاق التعاون الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور وائل عويضة مدير التشغيل بمستشفى 57357 ونائب المدير االعام للمستشفي والمهندس رضا عطا  من مستشفى ٥٧٣٥٧ ومحمد عزت رئيس الشئون القانونية بمستشفى 57357، وأحمد صدقة رئيس الشئون القانونية بمستشفى 57357، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور هشام توفيق أستاذ ورئيس قسم الاورام والمستشار خيرى عمارة المستشار القانونى للجامعة.

أضاف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن تشغيل مستشفى سرطان الأطفال بجامعة طنطا سيمنح فرصة للأطفال للحصول على الدعم اللوجستى من قطاعات المستشفيات الجامعية بالكامل، موضحاً أنه سيتم إجراء التدخلات الجراحية اللازمة للأطفال بكافة التخصصات، واجراء التحاليل اللازمة بمعامل المستشفيات الجامعية المختصصة كمعمل البصمة الجينية وغيرها، علاوةً على أن المستشفيات الجامعية مجهزة بأحدث أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، وتضم أطباء وأعضاء هيئة تدريس على أعلى درجة من الكفاءة فى  ٣٥ قسم إكلينيكى وأكاديمي بالكلية.

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من جانبه، أكد المهندس لطفى البدرواى، الأمين العام لمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 ثقته الكاملة فى كفاءة  مستشفيات جامعة طنطا فى اعادة تشغيل مستشفى 57357 لسرطان الأطفال بطنطا وتقديم الخدمات الطبية للمرضى على أعلى مستوى، مثمناً دور القيادة السياسية فى التدخل السريع لحل أزمة توقف المستشفى وتكليف مستشفيات جامعة طنطا باعادة تشغيلها، موجهاً الشكر إلى رئيس الجامعة لسرعة انهاء الإجراءات، مؤكدًا استمرار التعاون بين المسشتفى والجامعة لعلاج الأطفال.

محمود ذكى قريبا استقبال المرضى بمستشفى جامعة طنطا لسرطان الاطفال مؤسسة سرطان الأطفال 57357 الإجراءات القانونية والمالية والإدارية واللوجستية جامعة طنطا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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