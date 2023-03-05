الأحد 05 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة مواطن بطلق نارى فى الرأس بالمنصورة

أرشيفية
أرشيفية

أصيب مواطن بطلق ناري في الرأس إثر تعدى 3 مواطنين عليه في قرية طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير البحث الجنائي، بورود بلاغ من مركز شرطة المنصورة، يفيد بتلقي بلاغ من إدارة المستشفيات، بوصول شاب في العقد الثالث من عمره مصابا بطلق ناري في الرأس.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين إصابة "م. ع" عاما، بطلق ناري في الرأس نتيجة تعدي 3 أشخاص عليه بسلاح ناري، في قرية طناح التابعة لمركز المنصورة، مما أدي إلى إصابته بإصابات خطيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج، وتكثف قوات الأمن جهودها لضبط المتهمين.

مواطن مركز المنصورة محافظة الدقهلية طلق ناري النيابة العامة

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