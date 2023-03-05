خبير اقتصادي: قرارت الرئيس الأخيرة تقلل الضغوط عن كاهل المصرييين

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، إن قرارات الرئيس السيسي بزيادة أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات تؤمن جزء كبير من احتياجات المصريين، وتقلل من الضغوط على كاهلهم، خاصة مع الأزمات العالمية التي يشهدها الأقتصاد في العالم.

وأوضح “عبدالمطلب” في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن الرئيس السيسي أمر الحكومة بالتعجيل في إعداد حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالدولة، على أن يتم التبكير بتنفيذ هذه التوجيهات خلال شهر ابريل، وليس شهر يوليو.

وتابع عبدالنبي عبدالمطلب أن إعلان الرئيس السيسى عن رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف إلى 30 ألف جنيه سنويًا، اعتبارًا من أول أبريل 2023، يُساهم في تحقيق العدالة الضريبية ويخدم ملايين المواطنين، في ظل الأزمة الأقتصادية العالمية والتي لها أثر علي العالم بشكل عام.

وأوضح الخبير الأقتصاد الدولي أن حوار الرئيس السيسى مع المواطنين بعث برسائل ثقة بين قائد حكيم وشعبه، وأكد حرص الرئيس السيسى على توفير حياة كريمة للمواطنين».