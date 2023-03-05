الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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استشاري صحة نفسية: الخوف من الرفض يدمر حياة الإنسان (فيديو)

الخوف
الخوف

قال الدكتورة أماني أبو النجا، استشاري الصحة النفسية، إن الخوف من الرفض دائماً ما يتم فهمه على أنه الخوف من الوحدة، منوهة بأن الخوف من الوحدة هو أحد أقدم المخاوف التي كان يعاني منها الإنسان. 

وأشارت أبو النجا، خلال لقائها عبر قناة TeN، اليوم الأحد، إلى أن ذلك الشعور هو أمر طبيعي، ولكن طريقة تقبل الرفض والتعامل معه هي التي تحدد قدرة الشخص على الاستمرار في حياته.

يجب على الأهل مراعاة الحالة النفسية للطفل

وأكدت استشاري الصحة النفسية، أن الخوف من الرفض عند الأطفال قد يتسبب في الكثير من المشكلات النفسية التي قد تستمر معه على مر السنين، لذا يجب على الأهل مراعاة الحالة النفسية للطفل وعدم إلقاء اللوم عليه طوال الوقت، بالإضافة إلى مساعدته على أن يكتسب الثقة في نفسه.

ونوهت استشاري الصحة النفسية، بأن الخوف من الرفض يمنع الأشخاص من إقامة علاقات طبيعية وناجحة سواء كانت علاقات عمل أو صداقة أو علاقات عاطفية، وقد يتسبب الخوف من الرفض في عدد من الأزمات النفسية الأخرى التي تدمر حياة الشخص.

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