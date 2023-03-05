الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

«محلية البرلمان» تناقش طلب إحاطة بشأن البطاقات الاستيرادية في بورسعيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب إحاطة بشأن البطاقات الاستيرادية بمحافظة بورسعيد.

وأشار النائب حسن عمار، في طلب الإحاطة، إلى عدم قيام محافظ بورسعيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة الخاضعة للقانون رقم (12) لسنة 1977 بدون أي وجه حق، مشيرًا إلى أن هناك حالة من القلق لدي المواطنين بسبب هذا الأمر، داعيًا المحافظ إلى سرعة حل هذا الأمر.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تفاصيل إلغاء قرار المحافظة منطقة حرة، مؤكدًا أن الدولة تعمل من أجل المواطن ولمصلحة الجميع.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه لا يوجد أحد في مصر فوق القانون وأن الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الحصص الاستيرادية سوف تنفذها المحافظة.

فيما كشف النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، أن كل من لديه بطاقة استيرادية عليه اشتراكات في التأمين الصحي الشامل ومهدد بالحبس ودفع ضرائب رغم أن بطاقته الاستيرادية متوقفة.

وقال إن هذه الفئة تعتبر فئة متوسطة، مؤكدًا أن بورسعيد ذات طبيعة خاصة، موضحًا أن من يملك البطاقة الاستيرادية لا تورث وهذه مشكلة تمثل عدم سلام اجتماعي.

وطالب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بضرورة تشكيل لجنة لبحث البطاقات المتوقفة.

واتفق معه النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ الذي يشارك في الاجتماع، بتشكيل لجنة لبحث أزمة البطاقات الاستيرادية.

احمد السجيني الإدارة المحلية بمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الخدمات الثقافية والفنية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المهندس أحمد السجيني

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