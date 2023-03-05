مران الأهلي| «كهربا» يشارك في التدريبات ‏الجماعية قبل مواجهة المقاولون العرب

شارك محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي ‏الذي أقيم صباح اليوم، على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة المقاولون العرب التي تقام مساء ‏الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وشارك كهربا في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من آلام في العضلة الضامة، وانتهائه من ‏تنفيذ البرنامج التأهيلي المصغر الذي خضع له.

وأدى محمود كهربا تدريباته مع مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا أمس أمام القطن ‏الكاميروني التي أقيمت أمس، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة.‏

وكان اللاعب قد خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على جاهزيته والتأكد ‏من زوال الألم في العضلة الضامة.‏

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم دون راحة استعدادا لمباراة المقاولون، وخاض اللاعبون ‏الذين شاركوا في مباراة القطن أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.‏

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة من إجمالي 17 مباراة خاضها ‏الفريق في المسابقة إلى الآن.‏