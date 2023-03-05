الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لعامل يتاجر فى المخدرات بسوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة قسم ثاني سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش وترويجه على عملائه.

 وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

الواقعة ضباط المباحث السجن المشدد عامل الحشيش

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