القبض على عاطل بأقراص مخدرة في المنوفية

ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة شبين الكوم التابعة لمديرية أمن المنوفية عاطلا بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة قبل ترويجها على المتعاطين.

البداية بتلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد ورود معلومات عن قيام عاطل مقيم إحدى قرى المركز، بالاتجار في الأقراص المخدرة.

على الفور كلف مدير أمن المنوفية بضبط المتهم، تحت إشراف العميد حسن النحرواي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية.

وباتخاذ الإجراءات القانونية، تمكن رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم ، من ضبط المتهم داخل منزله بإحدى قرى المركز، وبحوزته أقراص مخدرة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.