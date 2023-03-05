محافظ المنوفية يستقبل رئيس جامعة الأزهر على هامش المشاركة بالمؤتمر العلمي الدولي

استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر بمكتبه بالديوان العام.

تأتى تلك الزيارة على هامش حضور فاعليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالمنوفية برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر تحت عنوان (النتاج العلمي التراثي والمعاصر في مرايا الباحثين).

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والأستاذ الدكتور خالد عبدالعال عميد كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالمنوفية ورئيس المؤتمر، الأستاذ الدكتور فتحي حجازي مدير وحدة الجودة ومشرف المؤتمر.

وأعرب محافظ المنوفية عن اعتزازه وتقديره للدور الرائد لمؤسسة الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطى والعلوم الدينية والطبيعية لخلق جيل واعي قادر على المشاركة في التنمية والازدهار، مشيراً إلى أن جامعة الأزهر تعد أحد أهم الصروح العلمية العريقة والتي ساهمت في تخريج العديد من العلماء في شتى المجالات ، ومؤكداً على استمرار التعاون بين الجهاز التنفيذي وجامعة الأزهر لتقديم خدمات تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب، مشيداً بجهود شيخ الأزهر في دعم المحافظة في تنمية المجتمع والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أشاد رئيس جامعة الأزهر بجهود محافظ المنوفية ودعمه اللامحدود لكليات الجامعة في أداء رسالتها السامية، مثمناً دوره الحيوي والملموس في تحقيق نهضة تنموية شاملة تشهدها المحافظة بكافة القطاعات، فضلاً عن الرعاية الشاملة وتقديم الدعم اللازم للنهوض بالأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، مؤكداً على أهمية تضافر كافة الجهود لدعم وتحفيز جهود الأزهر وعلمائه في ترسيخ المفاهيم الصحيحة وتصحيح الأفكار الهدامة والمغلوطة ومواجهة التطرف لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل آليات التعاون نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات المختلفة ، وفى نهاية اللقاء تبادلا محافظ المنوفية ورئيس جامعة الأزهر الدروع التذكارية.

ومن المقرر أن يتم تنظيم المؤتمر العلمي الدولي بالقاعة الكبرى للمؤتمرات بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالاشتراك مع كلية القرآن الكريم بطنطا ، وكليات أصول الدين والدعوة بطنطا والزقازيق والمنصورة، ويضم المؤتمر عدة جلسات افتتاحية ومناقشة عدد من الموضوعات البحثية المتنوعة الخاصة بالمؤتمر.