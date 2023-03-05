فتح باب الترشح للانتخابات العمالية التكميلية لممثلي العاملين بمجالس إدارات شركات ولجان نقابية

بدأت عملية فتح باب الترشح للانتخابات العمالية التكميلية في التاسعة من صباح اليوم الأحد وحتى الخامسة مساء، تمهيدا لإجرائها مطلع الأسبوع المقبل لاختيار ممثلي العاملين في بعض مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وبعض اللجان النقابية في عدد من الشركات.

وذكرت وزارة القوى العاملة أن التقدم بأوراق الترشح بشأن اللجان النقابية سيكون بمقر مديرية القوى العاملة بالقاهرة، بينما مجالس إدارات الشركات، سيكون داخل مقرات تلك الشركات.

وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، حرص الدولة المصرية على الحريات النقابية وحق العمال في تشكيل تنظيماتهم العمالية واختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية، التزاما بمعايير العمل والاتفاقيات الدولية الموقِعة عليها مصر، مشيرا إلى أهمية دور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز علاقات العمل، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.