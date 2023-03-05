بمشاركة 700 متسابق من 17 محافظة.. ختام سباق الهجن بشرم الشيخ (فيديو)

عرض برنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، لقطات ترصد ختام سباق «الهجن» في شرم الشيخ بمشاركة 700 متسابق من 17 محافظة.

وقال الدكتور حمد شعيب، نائب رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن: «أشكر دولة الإمارات على رعايتها ومتابعتها لهذا السباق الذي وصلنا به لهذه المرحلة، حيث أننا بدأنا بدايات بسيطة ومثّلنا مصر في العديد من المؤتمرات».

فيما قال مهدي سماحة، مدير البطولات بالاتحاد المصري لرياضة الهجن: «جئنا بناءً على توجيهات الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، لتدريب الشباب المصريين ورفع مستوى كفاءتهم».