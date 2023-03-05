الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل سياسى: فرنسا تحاول أن تبيض تاريخها الاستعمارى مع الدول الأفريقية

ماكرون
ماكرون

قال المحلل السياسي، كارزان حميد، إن استراتيجية فرنسا في الدول الأفريقية جاءت بعد خسارتها الكثير من مواقع نفوذها بعد طرد القوات الفرنسية من مناطق متعددة بأفريقيا.

يوجد صراع خلف الكواليس على دول أفريقيا 

وأضاف “حميد”، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يوجد صراع خلف الكواليس بين الجمهورية الفرنسية وروسيا والصين على أفريقيا، مؤكدًا أن فرنسا تحاول أن تبيض تاريخها الاستعماري مع الدول الأفريقية بالمشاريع التنموية، وقد تنجح في إطلاق مشاريع استثمارية وتقف على خط واحد مع الزعماء الديكتاتوريين بأفريقيا، لكن الاستراتيجية الحقيقة لفرنسا تجاه إفريقيا لا تتغير.

وتابع، أن الكثير من الدول الأفريقية مرتبطة بالاقتصاد الفرنسي من ناحية الأموال وطباعتها في فرنسا وتكاليفها على الدول الأفريقية.

وأكد خلال المداخلة، أن فرنسا تدعم القادة الديكتاتوريين ضد شعبها وهذه سمتها واليوم تهدد بفرض عقوبات على الكونغو حال عرقلة محادثات السلام. 

المحلل السياسى فرنسا الدول الافريقية تاريخها الاستعماري تبيض مشاريع استثمارية الزعماء الديكتاتوريين

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