السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس المتهم بإجبار طليق مطربة شهيرة على توقيع إيصالات أمانة

حبس
حبس

أصدر قاضي المعارضات المختص، اليوم السبت، قرارا يقضي باستمرار حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة اتهامه بالتعدي على طليق مطربة شهيرة، وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة وشيكات في منطقة المقطم.

 

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه، لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه.

كان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا من المجنى عليه، بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه، إضافة إلى التعدي عليه وإرغامه على التوقيع على إيصالات أمانة وشيكات في منطقة المقطم.

 

وأجرى رجال المباحث تحريات حول الواقعة، وتوصلت الشرطة من التحريات إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص شهير بـ كفتة الفوال، وبإعداد الأكمنة وتكثيف الجهود الأمنية تمكنت قوة أمنية من مباحث المقطم من إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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